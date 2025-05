© Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck - picture alliance/dpa | Uli Deck

Warburg-Analyst Marius Fuhrberg zeigt sich nach den Zahlen zum ersten Quartal 2025 zuversichtlich für den Leasinganbieter Grenke.Der Bericht entspreche weitgehend den Erwartungen, das Geschäft entwickle sich trotz makroökonomischer Belastungen solide. "Positive Aspekte des Q1-Berichts waren das nachhaltige Wachstum des Portfolios und des Nettozinsertrags bei einem proportional langsameren Kostenwachstum", so Fuhrberg in einer aktuellen Analyse. Für die kommenden Quartale erwartet Warburg Research ein weiteres Wachstum des Portfolios. In absoluten Zahlen dürften dabei die Zinserträge weiterhin stärker zulegen als die Aufwendungen, was zu einem nachhaltigen Ausbau des Zinsüberschusses führen …