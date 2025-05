kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 36 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 38 %. Heute platzieren wir ein Nachkauflimit, heben zwei Ziele an und ändern ein Rating. Im Laufe der Woche haben wir auf zwei Chancen verwiesen, einen Verkauf getätigt, eine Reduzierung empfohlen und fünf kurze Updates gepostet. Betroffen sind unter anderem MongoDB, BiIfinger, Kontron, Friedrich Vorwerk, Ionos, Toast, CATL, GSK, Amazon, Stellantis, Cellebrite, 2G Energy und Cadence Design. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Wall Street versucht ihre Vormachtstellung zurückzuerobern aber der DAX wehrt sich. In den ersten Tagen dieser Woche stiegen die US-Indizes stärker. Es wird deutlich, dass sich die Indizes gerade einen veritablen Wettstreit um die Vormachtstellung liefern. Der DAX hat sein neues Allzeithoch schon wieder im Visier. Die US-Indizes kämpfen noch um Ihre alten Hochs.Wenn Sie den Artikel interessant finden und gerne mehr dieser Art lesen möchten, klicken Sie gernein den ersten 30 Tagen wieder beenden können. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es aus!Beste GrüßeJens Brahm