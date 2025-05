KI-Tools kommen an Universitäten inzwischen flächendeckend zum Einsatz - auch in Deutschland. Trotzdem haben die meisten Universitäten es bis jetzt nicht geschafft, einheitliche Richtlinien aufzustellen. Inwieweit sollte die Nutzung von KI-Tools im Studium erlaubt sein? Diese Frage wird an US-amerikanischen Universitäten derzeit intensiv diskutiert. Wie die New York Times berichtet, forderte jetzt eine Studentin der Northeastern University ihre Semestergebühren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...