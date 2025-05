DJ US-ZOLL-BLOG/Trump: USA werden in den kommenden Wochen Zollsätze festlegen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump: USA werden in den kommenden Wochen Zollsätze festlegen

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die USA würden bald einseitig Zölle für viele Länder festlegen. Auf seiner Tour durch den Nahen Osten sagte der Präsident, dass 150 Länder eine Einigung anstrebten, "aber so viele Länder werden es nicht werden". Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick würden den Ländern mitteilen, welche Einfuhrzölle die USA zu erheben gedenken. "Ich denke, dass Scott und Howard in den nächsten zwei bis drei Wochen Briefe verschicken werden, in denen sie den Menschen mitteilen werden, was sie für ihre Geschäfte in den Vereinigten Staaten bezahlen werden."

May 16, 2025 08:45 ET (12:45 GMT)

