Das Analysehaus Morningstar verfolgt jeden Monat die Zu- und Abflüsse bei den verschiedenen Asset-Klassen und hat für April 2025 bei ETFs einen Tiefststand festgestellt. Zwar konnten diese immer noch Zuflüsse verbuchen, aber die Handelszölle haben ihnen einen gehörigen Dämpfer verpasst. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) scheinen die Anleger aktuell nicht so sehr begeistern wie sonst. Zu dem Ergebnis kommt die aktuelle Statistik von Morningstar. 16,2 Mrd. Euro flossen im April 2025 in in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...