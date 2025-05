Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 25. Juni 2025 um 11:30 Uhr in Norden-Norddeich statt. Der Versammlungsort mit Anschrift lautet "Haus des Gastes", Strandstraße 1, 26506 Norden. U.a. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 2.365.867,00 € eine Dividende von 20,00 € je Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten und einen Betrag von 765.867,00 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

