Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen der 156. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) am 16. Mai 2025, die als Präsenzveranstaltung in der Grand Hall des Erste Campus in Wien stattfand, wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht vorgelegt. Im Anschluss stimmte die Hauptversammlung allen Anträgen zu, darunter einer Erhöhung der Dividendenausschüttung auf ein Rekordniveau von 0,95 EUR je Aktie. Der Finanzexperte David Davies wurde in den Aufsichtsrat wiedergewählt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...