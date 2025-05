Wien (www.fondscheck.de) - Aberdeen Investments hat zwei neue aktive ETFs auf den Markt gebracht, "die von zwei Themen profitieren sollen, die tiefgreifende Veränderungen in der Weltwirtschaft vorantreiben", wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Abrdn Future Supply Chains UCITS ETF setze auf die Neugestaltung der globalen Lieferketten, während Anleger beim Abrdn Future Raw Materials UCITS ETF von einer veränderten Nachfrage nach Rohstoffen profitieren sollten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...