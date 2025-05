Die EnBW hat mit dem Bau von überdachten HPC-Ladeparks im sächsischen Klipphausen und in Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Beide neuen Schnellladeparks werden mit 200- und 400-kW-Anschlüssen ausgerüstet und sollen im Sommer in Betrieb gehen. An beiden Standorten hat die EnBW dieser Tage den Ersten Spatenstich gesetzt. In Klipphausen westlich von Dresden entstehen in einer ersten Ausbaustufe 20 Ladepunkte, in Dummerstorf südlich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...