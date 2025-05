Klagenfurt, Weißkirchen in der Steiermark (ots) -Zirbelino übernimmt den Internet-Shop von Familie Frewein aus Weißkirchen in der Steiermark. Aufgrund Pensionierung suchte man seit Sommer 2024 einen Nachfolger.ZIRBELINO, der Kärntner Spezialist für hochwertige Zirbenprodukte, gibt mit Freude die Übernahme des traditionsreichen Online-Shops Zirbenshop.at von Familie Frewein bekannt. Seit April führt ZIRBELINO den Online-Vertrieb von beliebten Produkten wie dem ZirbenSirup ZIRUP® und frischen Bio-Zirbenzapfen fort - in gewohnter Qualität und mit erweitertem Service. Familie Frewein, die seit über einem Jahrzehnt erfolgreich Zirbenprodukte vertrieben hat, suchte seit Sommer 2024 einen Nachfolger aufgrund ihres wohlverdienten Ruhestandes. Dabei war es ihnen besonders wichtig, dass die Werte Qualität, Handwerk und Herzlichkeit erhalten bleiben. Diese Werte teilt ZIRBELINO und setzt sie mit Leidenschaft fort. Bereits jetzt können Kundinnen und Kunden frische Zirbenzapfen für Juli 2025 vorbestellen. Die Zapfen stammen aus dem bewährten steirischen Pflückgebiet, sind Bio-zertifiziert und werden tagesfrisch geliefert. Dank der ausgereiften Logistik von ZIRBELINO ist eine flexible Terminwahl möglich. Die Zirbenzapfen-Ernte beginnt, wie gewohnt, Anfang Juli.Zum Zirben-Shop Hier bestellen (https://www.zirbenshop.at/)Pressekontakt:KISSEN1 Zirbenprodukte GmbHTelefon: 0463/276012E-Mail: hallo@zirbenprodukte.atWebsite: https://www.zirbenprodukte.atOriginal-Content von: KISSEN1 Zirbenprodukte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179806/6035999