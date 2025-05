London (ots/PRNewswire) -Der Geschäftsführer der GEDU Global Education Group, Dr. Vishwajeet Rana, wurde von den POWER 100 und British Asians Who's Who Awards mit dem Lifetime Achievement Award 2025 ausgezeichnet.Die Bekanntgabe erfolgte am Samstag bei einem Galadinner im Savoy Hotel in London.Mit den Auszeichnungen werden Mitglieder der asiatischen Gemeinschaften im Vereinigten Königreich gewürdigt, die in allen wichtigen Bereichen einen Beitrag zum kulturellen und wirtschaftlichen Wachstum leisten.Dr. Rana sagte, er fühle sich geehrt, dass seine Arbeit im globalen Bildungssektor anerkannt werde."In der GEDU Group arbeiten wir unermüdlich daran, das Leben durch Bildung zu verändern", sagte Dr. Rana."Wir konzentrieren uns darauf, so vielen Studenten wie möglich den Zugang zur Bildung zu ermöglichen und gleichzeitig die akademische Qualität und die Erfahrung der Studenten zu erhalten.""Wir sind davon überzeugt, dass jeder Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung verdient, unabhängig von seinem Wohnort oder seiner wirtschaftlichen Situation.""GEDU ist in 15 Ländern mit über 75.000 Studenten und 3.000 Vollzeitmitarbeitern tätig.""Wir bieten eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten, darunter das gesamte Spektrum von der Grund- und Mittelschule bis zur Hochschulbildung, Doktorandenstudiengänge, Lehrlingsausbildungen und Sprachschulen in Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Saudi-Arabien und Australien.""Ich bin sehr dankbar, dass unsere Arbeit in diesem Umfang anerkannt wird."Dr. Rana schloss seinen MBA an der Ohio University ab und erwarb einen MS und PhD am Stevens Institute of Technology. Während seiner Tätigkeit für die HSBC in New York führte Dr. Rana eine Reihe komplexer grenzüberschreitender eigen- und fremdkapitalstrukturierter Investitionen und Finanzierungstransaktionen im Vereinigten Königreich, Kanada, Australien, Südafrika und Hongkong durch.Dr. Rana wurde zum Ehrenmitglied des Beirats der UNITAR-Abteilung für Menschen und soziale Eingliederung ernannt, da er sich in der Hochschulbildung für eine breitere Beteiligung und soziale Mobilität einsetzt. Er hat auch ein Lehrbuch geschrieben: "Dr. Rana on Applied Corporate Valuation & Financial Modelling."Das Portfolio von GEDU zeichnet sich dadurch aus, dass der Schwerpunkt sowohl auf der Beschäftigungsfähigkeit als auch auf der Erfahrung der Studierenden liegt, um den Return on Investment für die Studierenden zu maximieren. Bildung ist transformativ, und das ist es, was die Gruppe antreibt.Weitere Informationen über GEDU finden Sie im Internet: Startseite - Gedu Global (https://gedu.global/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2688518/Dr_Rana_Lifetime_Achievement.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dr-vishwajeet-rana-geschaftsfuhrer-von-gedu-global-education-wird-mit-dem-lifetime-achievement-award-ausgezeichnet-302457798.htmlPressekontakt:MacKenzie Mansell,+44 7951 599394,mmansell@geduservices.comOriginal-Content von: Global Education (GEDU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175935/6036002