Die Augen von Porr-CEO Karl-Heinz Strauss leuchten, als er dem AKTIONÄR davon erzählt, dass er den umweltfreundlichen Baustoff Holz liebt, aber am besten in Kombination mit solidem Beton. Daher überrascht diese News nicht: Für 200 Millionen Euro baut Porr mit Partnern in Wien eine Schule für 7.500 Schüler, es wird ein Holz-Hybrid-Gebäude sein. Schulen, Brücken und KI-Kraftwerke braucht auch Deutschland - was die Merz-Regierung vorantreiben will.Strauss sagte uns nun im AKTIONÄR-TV-Studio (das Video ...

Den vollständigen Artikel lesen ...