DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 17. bis Montag, 19. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 17. Mai 2025 00:01 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede im Vance-Granville Community College 03:40 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede beim College of Western Idaho - IQ/Gipfel der Arabischen Liga S O N N T A G, 18. Mai 2025 23:20 US/Fed-New-York-Präsident Williams hält Abschlußrede an Hofstra University M O N T A G, 19. Mai 2025 *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj *** 04:00 CN/Industrieproduktion April PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +7,7% gg Vj 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 08:00 DE/Insolvenzen Februar *** 11:00 EU/Europäische Kommission, Frühjahrsprognose PK mit Kommissar Dombrovskis *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,4% gg Vj 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Investorentag *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm - EU/EU-Großbritannien-Gipfel - EU/Europäische Kommission, Frühjahrsprognose PK 11:00 Uhr mit Commissioner Dombrovskis; im Anschluss technisches Briefing für akkreditierte Journalisten ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

