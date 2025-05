Mainz (ots) -Die Assad-Diktatur in Syrien ist seit Anfang Dezember 2024 Geschichte - nach mehr als einem halben Jahrhundert brutalster Unterdrückung und einem verheerenden Krieg. Wie waren die ersten Monate ohne Assad? Wie erleben die Menschen vor Ort das neue Syrien? Wie ordnen Experten die Lage ein? Dies zeigt die dreiteilige ZDF-Dokuserie "Tatort Syrien" von Mathias Marx und Karl Alexander Weck. Sie steht ab jetzt in Web und App des ZDF zum Streamen bereit. Linear wird der Dreiteiler am Mittwoch, 21. Mai 2025, ab 0.45 Uhr im ZDF und am Freitag, 13. Juni 2025, ab 9.15 Uhr in ZDFinfo gezeigt.Die Filmautoren waren seit dem Sturz Assads drei Mal in Syrien. Sie trafen Menschen im Freudentaumel ihrer neu gewonnen Freiheit und begleiteten sie beim täglichen Überlebenskampf. In "Tatort Syrien" spiegeln persönliche Schicksale mehr als ein halbes Jahrhundert Diktatur des Assad-Clans, das Chaos der Gegenwart und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, aber auch Ängste und Befürchtungen. In dem immer noch weitgehend zerstörten Land ist die Verunsicherung allgegenwärtig. Welchen Weg werden die neuen islamistischen Machthaber einschlagen?Menschen aus verschiedenen Regionen des Vielvölkerstaates erzählen ihre persönlichen Schicksale. Expertinnen und Experten analysieren die aktuelle Situation, reflektieren diese vor dem Hintergrund der beendeten Assad-Diktatur und werfen einen Blick in die Zukunft. Wohin steuert Syrien mit dem neuen Regime? Es äußeren sich neben anderen der syrische Journalist Ibrahim Hamidi, die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der Nahostexperte Daniel Gerlach."Befreiung", Trauma" und "Zukunft"Die erste Folge von "Tatort Syrien" erzählt wie Menschen im Dezember 2024 die "Befreiung" vom Assad-Clan erlebt haben. Es sind Kämpfer, Rückkehrer, Überlebende und Mütter.Die zweite Folge widmet sich dem "Trauma", das die Diktatur hinterlassen hat. Über Jahrzehnte beherrschte der Assad-Clan das Land und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken mit Verschleppung, Folter und absoluter Kontrolle.Die dritte Folge fragt nach der "Zukunft" Syriens. Die Herausforderungen sind gewaltig. Das marode, geschundene Land will wirtschaftlich und gesellschaftlich wieder stabil werden. Auch Minderheiten und Milizen wollen ihre Interessen gewahrt wissen. Gleichzeitig suchen ehemals bevorteilte Regimetreue einen neuen Platz in der Gesellschaft und fürchten möglich Racheakte. Können die neuen Machthaber unter der Führung von Ahmad Al-Ashaar das Land zusammenführen? Ist ein Leben in Frieden und Freiheit möglich? Wohin steuert Syrien?Die Filme sind mit Untertiteln verfügbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/tatortsyrien) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Pressemappe zu "Tatort Syrien" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/tatort-syrien).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6036011