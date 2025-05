Mainz (ots) -Noch vor wenigen Jahren lagen die Grünen in Umfragen bei bis zu 28 Prozent. Im Kampf gegen den Klimawandel galten sie als Hoffnungsträger und vielen Jüngeren als die einzige wählbare Partei. Heute, nur eine Bundestagswahl später, liegt die Partei bei 11,6 Prozent und muss als Sündenbock für ein politisches System herhalten, das immer mehr Deutsche ablehnen. Was steht hinter dem Absturz von Bündnis 90/Die Grünen? Was ist geblieben von den Zielen der Gründer-Generation, die das Land verändern wollte? Und wo stehen die Grünen in Zeiten, in denen die Demokratie wankt? Diesen Fragen geht die "frontal"-Dokuserie "Die Grünen - Aufstieg und Krise einer deutschen Partei" nach - zu sehen ab Dienstag, 20. Mai 2025, 10.00 Uhr, in Web und App des ZDF.Für ihre dreiteilige Dokuserie haben Grimme-Preisträger Hauke Wendler und Lisa Maria Hagen mit fast allen wichtigen Köpfen aus 45 Jahren Grünen-Parteigeschichte gedreht: von Lukas Beckmann, Renate Künast und Winfried Kretschmann, über Joschka Fischer und Jutta Ditfurth bis hin zu Annalena Baerbock, Ricarda Lang, Felix Banaszak und vielen anderen mehr.Die "frontal"-Dokuserie stützt sich auf das Rohmaterial aus 18 langen, ruhigen Interviews - in dem Bewusstsein, dass es in politischen Zeiten wie diesen nicht an peppigen Bildern und Kommentaren mangelt, sondern an Argumenten und Hintergrundwissen. Über die jeweils mit drei Kameras gefilmten Interviews bekommen die Protagonistinnen und Protagonisten Raum, um tief in die Geschichte ihrer Partei einzutauchen, die sie an führender Stelle mitgeprägt und mitgestaltet haben. Diese teils sehr persönlichen Erinnerungen werden mit Hilfe von Film- und Fotomaterial aus 60 Jahren Bundesrepublik aufwendig in Szene gesetzt und in der Montage so miteinander verknüpft, dass neue Bezüge und Zusammenhänge entstehen.Der Dreiteiler, der seine Premiere am 13. Mai 2025 auf dem renommierten DOK.fest München hatte, schildert die Geschichte einer unbequemen Partei, die das Land verändert hat - und sich selbst. Auf dem Internationalen Dokumentarfilmfestival hieß es dazu: Die Produktion bietet "ein spannendes, vielschichtiges Bild der deutschen Parteienlandschaft, das weit über die Grünen hinausweist."KontaktBei Fragen zu der "frontal"-Dokuserie erreichen Sie Christian Rohde, Redaktion "frontal", telefonisch unter 030/20991251 oderper E-Mail unter rohde.c@zdf.de.Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "frontal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/frontal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "frontal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/frontal-108)- "frontal" im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/frontal-2)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Dokuserie "Die Grünen - Aufstieg und Krise einer deutschen Partei" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/die-gruenen-aufstieg-und-krise-einer-deutschen-partei) im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Preview bereit (nach Log-in)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6036010