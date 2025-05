© Foto: Unsplash

Xiaomi bringt zum Monatsende seinen ersten selbst entwickelten Mobilfunkchip auf den Markt - ein strategischer Meilenstein im harten Smartphone-Wettbewerb. CEO Lei Jun kündigte auf Weibo an, dass der Chip namens XringO1 Ende Mai veröffentlicht wird. Entwickelt wurde er auf Basis der ARM-Architektur und gefertigt von TSMC im fortschrittlichen 3-Nanometer-Verfahren. Qualcomm bleibt laut Reuters dennoch der wichtigste Chip-Lieferant für Xiaomi. Die Aktie schloss den Freitagshandel in Hongkong 1,7 Prozent höher. Auch beim Thema künstliche Intelligenz schlägt Xiaomi neue Wege ein. Mit dem kürzlich vorgestellten MiMo-Modell, einem LLM mit 7 Milliarden Parametern, will der Konzern den gesamten …