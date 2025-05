Die Märkte legen den Turbo ein: Entspannung bei den Zöllen, weniger geopolitischer Stress, Kauflaune überall - neue Allzeithochs sind in greifbarer Nähe. Doch wie lange hält diese Stimmung an? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um voll investiert zu sein - oder kommt die nächste Korrektur schneller als gedacht?In dieser Folge ist Gerd Kommer zu Gast - einer der bekanntesten Köpfe im Bereich ETF-Investments, der seit Jahren dabei hilft, Ordnung und Klarheit in die Welt der Geldanlage zu bringen. ...

