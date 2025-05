Ein Arztbesuch ohne menschliche Mediziner:innen? In Saudi-Arabien testet ein chinesisches Startup genau das. Die KI "Dr. Hua" stellt Diagnosen - ein Blick in die Zukunft der Medizin? Ein chinesisches Startup namens Synyi AI aus Shanghai hat im April in der saudi-arabischen Region Al-Ahsa eine Pilotklinik eröffnet, in der eine Künstliche Intelligenz namens "Dr. Hua" Patient:innen diagnostiziert. Die von der KI erstellten Behandlungspläne werden anschließend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...