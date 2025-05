Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der DAX erklimmt immer neue Hochs, da sind "sichere Häfen" nicht mehr erste Wahl, so die Deutsche Börse AG.Im Wochenvergleich stünden die Renditen allerdings mehr oder weniger unverändert. "Zuletzt waren es eher politische Ereignisse und insbesondere die Hoffnungen auf Einigungen in Handelsstreitigkeiten mit den USA, die für Bewegung sorgten", bemerke Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Nach der Zolleinigung mit China am vergangenen Wochenende seien Neuigkeiten aber ausgeblieben. "Derweil gibt es keinen Grund, an eine schnelle Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu glauben." ...

