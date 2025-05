© Foto: Noushad Thekkayil - NurPhoto

Katar greift tief in die Tasche: 500 Milliarden US-Dollar sollen in die USA fließen - auch in börsennotierte Unternehmen. DIe Hintergründe. Der katarische Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) plant, in den kommenden zehn Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren - eine Summe, die nahezu dem derzeitigen Gesamtvermögen des Fonds entspricht. Dies kündigte der neue CEO Mohammed Al Sowaidi in einem Bloomberg-Interview in Doha an. Ziel sei es, die starke Position Katars in den USA weiter auszubauen und gezielt in strategisch wichtige Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Gesundheitswesen und Infrastruktur zu investieren. Die Investitionsoffensive ist …