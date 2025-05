Plug Power hat im ersten Quartal 2025 operative Fortschritte erzielt. Doch das reicht nicht - denn am Horizont zieht eine Bedrohung auf, die das gesamte Geschäftsmodell infrage stellt. Anleger sollten sich auf ungemütliche Monate einstellen. Umsatzwachstum mit Makel Zunächst die gute Nachricht: Plug Power konnte den Umsatz im Q1 auf 133,7 Mio. US\$ steigern - ein Plus von 11% im Jahresvergleich. Treiber waren vor allem Preiserhöhungen bei Wartungs- ...

