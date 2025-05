NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 110,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4,44 Prozent.

Am Montag hatte die Einigung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China die Aktienmärkte angetrieben und im Gegenzug die Kurse der als sicher geltenden Staatspapiere unter Druck gesetzt. Der Kursrutsch setze sich bis zur Wochenmitte fort, bevor am Donnerstag eine Gegenbewegung einsetzte. Diese jedoch wurde am Freitag durch Konjunkturdaten etwas ausgebremst.

Am Markt wurde auf die von der Universität Michigan erhobenen Inflationserwartungen der Verbraucher verweisen. Diese sind im Mai auf kurze Sicht überraschend und deutlich angestiegen, was es der US-Notenbank erschweren könnte, die Leitzinsen schnell zu senken. Entsprechend kam die Erholung am Anleihenmarkt etwas ins Stocken./la/he