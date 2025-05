Berlin/Bonn (ots) -Konstantin Kuhle sieht als Aufgabe der FDP "nicht die Rettung der FDP", sondern "einen positiven Beitrag für das Land zu leisten". Das gelinge nur, wenn sich die Liberalen mit den "Inhalten, die gerade im Land eine Rolle spielen" auseinandersetzen, so der scheidende stellvertretende FDP-Parteivorsitzende am Rande des FDP-Bundesparteitags in Berlin im phoenix-Interview. Für den Parteivorsitz sei Christian Dürr "genau der Richtige", da er "für Erfahrung in unterschiedlichen Konstellationen" stehe. Konstantin Kuhle wolle keine Aufgabe im neuen Parteivorstand übernehmen, sich aber weiterhin in der Partei engagieren.Den Kurs des Bundeskanzlers kritisiert Kuhle deutlich: "Friedrich Merz versucht jetzt sich über die nächsten vier Jahre mit Außenpolitik über Wasser zu halten", während er die Innenpolitik anderen überlasse. Angesichts der "wirtschaftlich schweren Krise" brauche es jetzt tiefgreifende Reformen, so Kuhle.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/jdEPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6036039