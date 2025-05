ROYC, der führende Anbieter von Komplettlösungen für private Märkte, gibt die Strukturierung eines neuen Zugangsfonds für Private Wealth bekannt, der in Zusammenarbeit mit The Riverside Company aufgelegt wurde. Die Riverside Company ist eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in wachsende Unternehmen mit einem Wert von bis zu 400 Mio. USD konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat Riverside mehr als 1.000 Investitionen getätigt und verwaltet heute ein Vermögen von über 12 Mrd. USD. Das internationale Private-Equity- und strukturierte Kapitalportfolio des Unternehmens umfasst mehr als 140 Unternehmen.

Die bewährte Anlagestrategie von The Riverside besteht darin, vielversprechende europäische KMU in widerstandsfähigen, wachstumsorientierten Branchen wie Technologie und Software, Gesundheitswesen, fortschrittliche Fertigung und Konsumgüter zu erwerben und weiterzuentwickeln. "Dieser Fonds bietet vermögenden Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, an Wertsteigerungen teilzuhaben, die normalerweise institutionellen Anlegern vorbehalten sind", erklärt Karsten Langer, Managing Partner bei Riverside Europe, und ergänzt: "Das mittlere Marktsegment bietet strukturelle Vorteile wie attraktive Einstiegsmöglichkeiten, geringere Konkurrenz und Wachstumspotenzial."

Die Platform-as-a-Service-Lösung von ROYC ermöglicht den grenzüberschreitenden Vertrieb

ROYC fungierte als Strukturierungs- und Finanztechnologiepartner für Riverside, schuf ein auf die Bedürfnisse von Riverside zugeschnittenes Investitionsvehikel und sorgte für eine nahtlose Integration, um die Markteinführung zu beschleunigen. Dank seiner etablierten Struktur in Luxemburg und seiner modernen Finanztechnologie bietet ROYC eine maßgeschneiderte und kosteneffiziente Lösung für die europaweite Verteilung von Privatvermögen. Darüber hinaus ermöglicht die integrierte Cloud-Infrastruktur von ROYC, die alle Middle- und Back-Office-Prozesse optimiert und digitalisiert, ein skalierbares Anlegermanagement über den gesamten Lebenszyklus des Fonds hinweg.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Riverside die Strukturierung dieses Anlagevehikels zu unterstützen. Da die Vermögensverwaltung zunehmend private Märkte einbezieht, werden nahtlose, schnelle und kosteneffiziente Vertriebslösungen wichtiger denn je. Durch die Kombination von Strukturierungskompetenz und digitaler Automatisierung von Betriebsprozessen ermöglichen wir unseren Partnern eine schnellere Skalierung und intelligentere Distribution", erklärte Octavian Popescu, CEO von ROYC.

Über ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte anbietet und Private-Equity-Gesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices den nahtlosen Zugang, die Verteilung und die Verwaltung privater Investitionen in großem Umfang ermöglicht. Mit dem Wachstum privater Märkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiebasierte Lösungen, um Komplexität zu bewältigen, Fondsgeschäfte zu optimieren und ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. ROYC vereint modernste Private-Markets-Technologie mit maßgeschneiderten Fondsstrukturen und Anlagelösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und transformiert damit die Verwaltung von Investitionen in private Märkte über den gesamten Lebenszyklus eines Fonds hinweg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

