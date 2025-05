Genf und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Catherine Maree Holliday, eine weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit im Pflegebereich mit Sitz in der Schweiz, wurde zu einer der 10 Finalisten für den Aster Guardians Global Nursing Award 2025 ernannt. Sie wurde aus über 100.000 Nominierungen aus 199 Ländern ausgewählt. Catherine's Pionierarbeit bei der Einbindung von Patientenstimmen in die Gesundheitsreform und beim Aufbau von Pflegemodellen unter der Leitung von Krankenschwestern hat ihr internationale Anerkennung eingebracht. Der Gewinner wird am 26. Mai 2025 bei einer prestigeträchtigen Zeremonie in Dubai bekannt gegeben und erhält einen Hauptpreis in Höhe von 250.000 USD.Als Gründerin des Centre for Community-Driven Response ist Catherine die Architektin von PEEK, einer der weltweit größten Datenbanken für Patientenerfahrungen. Ihr auf Telemedizin basierendes Pflegekonzept, das in Australien erprobt und für Krisenregionen angepasst wurde, hat das Management chronischer und seltener Krankheiten sowohl in Industrieländern als auch in Regionen mit begrenzten Ressourcen verändert. Sie hat intensiv mit der WHO, GAVI und globalen Patientennetzwerken zusammengearbeitet, um die Gesundheitssysteme von Grund auf neu zu gestalten.Catherine wurde weltweit mehrfach ausgezeichnet: Sie wurde zu einer der WHO's 100 Outstanding Women Nurses (2020) ernannt und erhielt den Australia's Health Minister's Award for Nursing Trailblazers (2022).Dr. Azad Moopen, Gründer und Vorsitzender von Aster DM Healthcare, sagte "Catherine Holliday verkörpert die Kraft von Innovation, Mitgefühl und patientenorientierter Pflege. Ihr Einfluss erstreckt sich über Kontinente und Gemeinschaften und definiert die Rolle der Krankenpflege bei der Gestaltung der Zukunft des Gesundheitswesens neu".Der Aster Guardians Global Nursing Award wird bereits zum vierten Mal verliehen und gehört zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Krankenschwestern. Die öffentliche Abstimmung läuft bis zum 19. Mai 2025 unter folgender Adresse: https://apply.asterguardians.com/votingZu den 10 besten Finalisten des Jahres 2025 gehören: Catherine Maree Holliday (Schweiz), Edith Namba (Papua-Neuguinea), Fitz Gerald Dalina Camacho (VAE), Dr. Jed Ray Gengoba Montayre (Hong Kong SAR), Dr. Jose Arnold Tariga (USA), Khadija Mohamed Juma (Kenia), Maheswari Jaganathan (Malaysia), Naomi Oyoe Ohene Oti (Ghana), Dr. Sukhpal Kaur (Indien) und Vibhaben Gunvantbhai Salaliya (Indien). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.asterguardians.comÜber Aster DM Healthcare:Das 1987 von Dr. Azad Moopen gegründete Unternehmen Aster DM Healthcare ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in sieben Ländern. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung anzubieten, von der Primär- bis zur Quartärversorgung, mit dem Versprechen "Wir werden Sie gut behandeln".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2688760/Aster_DM_Healthcare_Holliday.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/catherine-maree-holliday-aus-der-schweiz-wurde-als-finalistin-fur-den-mit-usd-250000-dotierten-aster-guardians-global-nursing-award-2025-ausgewahlt-302457874.htmlPressekontakt:Lavanya Mandal,Leiterin PR und interne Kommunikation,Aster DM Healthcare,Tel: +971 528126577,Email: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.comOriginal-Content von: Aster DM Healthcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102183/100931715