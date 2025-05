XRP auf dem Weg zu 10 US-Dollar? ETF-Gerüchte verdichten sich

Krypto-Experte Gunnar Schuster, der mit seinem YouTube-Kanal über 135.000 Follower erreicht, prognostiziert für XRP einen möglichen Kursanstieg auf bis zu 10 US-Dollar. Der Grund dafür: Ein potenzieller XRP-ETF, der ähnlich wie beim Bitcoin-ETF Anfang 2024 für einen deutlichen Kursanstieg sorgen könnte. Besonders die Verbindung zu BlackRock, einem der einflussreichsten Finanzinstitute weltweit, verleiht den Spekulationen Gewicht.

Starke Hinweise auf XRP-ETF

Laut Schuster verdichten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden XRP-ETF. Grayscale plant offenbar, einen bestehenden XRP-Trust in einen ETF umzuwandeln - eine Strategie, die das Unternehmen bereits erfolgreich bei Bitcoin und Ethereum umgesetzt hat. Gleichzeitig wird über Gespräche zwischen BlackRock und der US-Börsenaufsicht berichtet, bei denen neben Ethereum auch XRP thematisiert wurde.

Eine Schlüsselfigur in dieser Entwicklung ist Robert Mitchnick, derzeit Leiter für digitale Vermögenswerte bei BlackRock und ehemals bei Ripple tätig. Gemeinsam mit Susan Athey, einem Vorstandsmitglied von Ripple, veröffentlichte er einen Bericht, in dem XRP 86 Mal erwähnt wird und eine Kursprognose von bis zu 32,91 US-Dollar enthalten ist. Selbst die konservativere Schätzung von 6 bis 7 US-Dollar würde eine erhebliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.

Rechtliche Hürden beseitigt

Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC, der lange Zeit als Hindernis galt, ist nun beendet. Ripple muss lediglich eine Strafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen - ein Bruchteil der ursprünglichen Forderung. Damit wäre der Weg für neue institutionelle Produkte frei.

Auch renommierte Medien wie Forbes greifen das Thema mittlerweile auf. In einem Artikel wurde ein möglicher XRP-ETF ausführlich analysiert, mit Hinweisen auf verbesserte Liquidität, Preisbildung und potenzielle Marktauswirkungen. Schuster merkt an, dass solche Artikel häufig auf größere Investoren abzielen und nicht auf Privatanleger. Nach seinen Einschätzungen könnte ein offizieller ETF-Antrag bereits im Mai, Juni oder Juli 2025 eingereicht werden.

Solaxy: Presale des Solana Layer-2 Projekts läuft

Während XRP auf den möglichen ETF und die Adaption im Bankenumfeld wartet, sorgt das Projekt Solaxy mit konkreten Fortschritten für Aufmerksamkeit. Als erstes Layer-2-Netzwerk für Solana hat es seine Bridge im Testnet gestartet, wobei Transfers mit nativen SOL-Token bereits schnell und stabil funktionieren.

Der Presale von $SOLX hat bereits über 36 Millionen US-Dollar eingesammelt. Aktuell liegt der Preis bei 0,001726 US-Dollar, doch die nächste Preisstufe wird in etwa einem Tag erreicht. Interessenten sollten beachten, dass das aktuelle Presale-Fenster nur noch wenige Stunden läuft. Solaxy adressiert ein zentrales Problem von Solana - Netzwerküberlastungen bei hohem Traffic - und zielt darauf ab, neue Anwendungsbereiche wie DeFi, NFTs und institutionelle Tokenisierung zu ermöglichen.

