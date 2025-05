DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit ruhigem Schluss nach rasanter Woche

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Nach den rasanten Kursgewinnen im Wochenverlauf wurden die Aufschläge erst einmal konsolidiert. Zudem bremsten US-Konjunkturdaten, die aufzeigten, wie inflationstreibend sich die Trump-Zölle im April ausgewirkt haben. Zum einen stiegen die Import-Preise im April kräftiger als erwartet, zum anderen sprangen die Inflationserwartungen der US-Verbraucher nach oben. Unter dem Strich sinkt damit der Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen. Der DAX legte um 0,3 Prozent zu auf 23.767 Punkte.

Die Berichtssaison zum ersten Quartal ist im DAX weitgehend durch, nun folgen Hauptversammlungen und danach die Dividenden-Ausschüttungen: Am Freitag wurden im DAX Adidas, Commerzbank, Eon und Heidelberg Materials ex Dividende gehandelt.

Gleich zwei Übernahmeangebote waren am Freitag zu vermelden. Der Kurszettel der deutschen Börse wird damit immer kürzer, denn es verschwinden mehr Unternehmen als es Börsengänge gibt.

So haussierten die Aktien von 1&1 um 20,3 Prozent auf 18,50 Euro. United Internet (+5,3%) wollen ihren Anteil auf bis zu 90 Prozent aufstocken und bieten daher 18,50 Euro je Aktie. Sie halten bereits rund 80,81 Prozent am Grundkapital. Das Angebot kam für Analysten wie von der DZ Bank überraschend: Die Investitionen in den Ausbau des Mobilfunknetzes erforderten anscheinend eine noch stabilere Eigentümerstruktur.

Auch bei H&R trieb ein Übernahmeangebot die Aktien um 30,5 Prozent auf 4,97 Euro. Für das in der Spezialchemie tätige Unternehmen bietet die H&R Holding GmbH 5,00 Euro je Aktie.

Rüstungsaktien liefen ungebremst weiter: Vor allem die deutschen Aktien profitierten von den Überlegungen, den Rüstungsetat weiter zu steigern, genannt werden nun bis zu 5 Prozent des BIP anstelle des alten Nato-Ziels von 2 Prozent. Renk-Aktien sprangen um 7,7 Prozent nach oben. Auch Hensoldt (+1,5%) und Rheinmetall (+2,4%) legten zu.

Bayer gaben ihr Tagesplus wieder ab und schlossen unverändert. Wie das Wall Street Journal berichtete, unternimmt Bayer einen weiteren Vorstoß zur Beilegung von Glyphosat-Klagen. Gleichzeitig werde ein Konkursantrag für das Agrargeschäft Monsanto für den Fall geprüft, dass der Vergleichsplan scheitert.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.767,43 +0,3% +19,0% DAX-Future 23.854,00 +0,2% +17,9% XDAX 23.789,05 +0,2% +19,6% MDAX 29.887,68 +0,2% +16,6% TecDAX 3.842,67 +0,6% +11,8% SDAX 16.568,94 +0,1% +20,7% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,36 +24 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

May 16, 2025 11:52 ET (15:52 GMT)

