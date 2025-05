Mit einem aktuellen Stand von 956 US-Dollar zeigt sich der Palladiumpreis am Freitagvormittag leicht im Plus - ein Zuwachs von 0,87 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Dennoch weist die Wochenbilanz mit -2,0 % eine rückläufige Entwicklung auf. Der Preis bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne zwischen 950 und 970 US-Dollar. Diese Seitwärtsbewegung prägt das Kursbild bereits seit Ende 2023 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...