© Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres Victorero

XRP gerät trotz letzter Krypto-Rallye unter Druck, nachdem ein Gericht den SEC-Vergleich ablehnte!Die Kryptowährung XRP hat in den vergangenen 24 Stunden mehr als 2 Prozent an Wert verloren (Stand: 15:00 Uhr MESZ) und damit die Verluste unter den großen Coins angeführt. Der Rückgang erfolgte vor dem Hintergrund eines juristischen Rückschlags im langjährigen Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC. Trotz einer dynamischen Erholung des Kryptomarkts in dieser Woche lasten die jüngsten Entwicklungen im XRP-Verfahren weiterhin spürbar auf dem Kurs. Dieser fiel auf 2,42 US-Dollar, nachdem eine US-Bundesrichterin einen gemeinsamen Antrag der SEC und Ripple auf Abänderung …