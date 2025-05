Solana vor neuer Rallye: Chartanalyse zeigt wichtige Kurszonen

Der Kryptomarkt zeigt wieder deutliches Aufwärtsmomentum, wobei Bitcoin kürzlich erstmals seit drei Monaten die Marke von 100.000 US-Dollar überschritten hat und zahlreiche Altcoins mit nach oben zog. Nach einem kurzen Anstieg auf über 105.000 US-Dollar und moderaten Gewinnmitnahmen konsolidiert der Markt nun seitwärts. Bitcoin liegt derzeit wieder oberhalb von 104.000 US-Dollar, während sich Solana stabil um 172 US-Dollar bewegt. In diesem Umfeld rücken charttechnisch relevante Kurszonen bei Solana in den Mittelpunkt, die den Takt für die nächste bullische Welle vorgeben könnten.

Entscheidendes Cup-and-Handle-Muster bei 200 US-Dollar

Eine aktuelle Analyse des Krypto-Experten Ali Martinez identifiziert ein klassisches Cup-and-Handle-Pattern im Solana-Chart. Dieses bullische Fortsetzungsmuster besteht aus einem runden, schalenförmigen Boden ("Cup") und einer kurzen Konsolidierungsphase ("Handle"), die wie ein kleiner Rücksetzer wirkt. In der technischen Analyse wird dieses Muster als Hinweis auf eine bevorstehende Ausbruchsbewegung gewertet.

Laut Martinez könnte der Solana-Kurs bei Überschreiten der psychologisch wichtigen Marke von 200 US-Dollar den entscheidenden Ausbruch aus diesem Chartmuster vollziehen. Eine erfolgreiche Bestätigung dieses Ausbruchs würde deutlich höhere Kursziele ermöglichen. Vor diesem Schritt identifiziert der Experte jedoch noch eine zentrale Widerstandszone bei rund 175 US-Dollar, die in den vergangenen Monaten mehrfach sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand fungierte.

Solaxy: Presale der ersten Solana-Layer-2 überschreitet 36 Millionen Dollar

Im Mai 2025 etabliert sich Solaxy (SOLX) als innovatives Krypto-Projekt innerhalb des Solana-Ökosystems, das gezielt auf Infrastrukturentwicklung setzt. Die Plattform will Engpässe bei der Transaktionsverarbeitung, besonders in Hochlastphasen, durch eine eigens entwickelte Layer-2-Architektur reduzieren. Anders als Skalierungslösungen auf Ethereum konzentriert sich Solaxy ausschließlich auf Solana - ein Bereich ohne bisherige native Layer-2-Lösung.

Das technologische Konzept basiert auf Rollups, die Transaktionen temporär außerhalb des Mainnets bündeln, bevor sie gesammelt, verarbeitet und verdichtet ins Mainnet zurückgeführt werden. Eine Besonderheit ist das mehrstufige Rollup-Verfahren in Kombination mit einer Hochleistungs-Bridge, die nahezu verlustfreie Datenübertragung zwischen Layer-1 und Layer-2 ermöglicht. Die modulare Architektur erlaubt zudem individuelle Anpassung je nach Anwendungsfall und wird durch ein integriertes Launchpad sowie eine native Benutzeroberfläche ergänzt.

