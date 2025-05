Bitcoin Kurs: Entscheidende Phase nach 100.000 Dollar Marke

Der Kryptomarkt erlebt nach den massiven Kursanstiegen der letzten Wochen eine Phase der Konsolidierung. Bitcoin hat sich oberhalb der 100.000 Dollar Marke stabilisiert, während Ethereum ($ETH) bei über 2.500 US-Dollar konsolidiert. Viele Anleger stellen sich die Frage, ob der Bullrun bereits seinen Höhepunkt erreicht hat - doch Experten sehen genau das Gegenteil: Der Bitcoin-Kurs bei 100.000 Dollar könnte erst der Anfang sein, und schon in der kommenden Woche steht möglicherweise der nächste Kurssprung bevor.

Warum Bitcoin noch lange nicht am Top ist

Der Markt hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass nach einem starken Anstieg oft eine Phase der Konsolidierung folgt oder schnell eine Korrektur eintritt. Da die Korrektur bisher ausgeblieben ist und die meisten Coins einen Großteil ihrer Gewinne halten konnten, deutet vieles darauf hin, dass sich der Kryptomarkt für den nächsten großen Sprung vorbereitet.

Zahlreiche Analysten gehen davon aus, dass der Bereich um 100.000 Dollar lediglich ein Zwischenstopp auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch darstellt. Während die langfristigen Prognosen bis in den Millionenbereich reichen, gibt es auch kurzfristig starke Signale für eine Fortsetzung der Rallye. Der bekannte Analyst Ted, der über 150.000 Follower auf X erreicht, rechnet bereits in der kommenden Woche mit einem erneuten Kurssprung auf 120.000 Dollar.

Bitcoin folgt der Geldmenge - mit Zeitverzögerung

Teds Prognose basiert auf einem Zusammenhang, der in der Vergangenheit wiederholt bestätigt wurde: die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und der globalen M2-Geldmenge. Diese misst, wie viel kurzfristig verfügbares Geld im Umlauf ist. Steigt die Geldmenge, folgt mit einer gewissen Verzögerung typischerweise auch der Bitcoin-Kurs.

Diese Verzögerung beträgt in der Regel 60 bis 90 Tage. Da die Geldmenge in den letzten Wochen und Monaten massiv ausgeweitet wurde, erwartet Ted nun die logische Reaktion am Kryptomarkt. Er weist darauf hin, dass es beim Anstieg der Geldmenge eine Konsolidierungsphase von 1-2 Wochen gegeben hat, in der sich nun auch Bitcoin befinden würde. Das deutet darauf hin, dass der Kurs schon in der nächsten Woche wieder stark steigen könnte, besonders wenn das Allzeithoch erreicht wird und zahlreiche Short-Positionen liquidiert werden.

BTC Bull Token: Presale erreicht 5,8 Millionen Dollar

Während Bitcoin vor einem weiteren Ausbruch steht, zieht der BTC Bull Token als neuer Altcoin zunehmend Aufmerksamkeit auf sich. Als erster Meme Coin mit einem Belohnungssystem, das direkt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt ist, begeistert er immer mehr Investoren.

Der $BTCBULL-Token funktioniert nach einem einzigartigen Mechanismus: Sobald Bitcoin bestimmte Kursmarken erreicht, werden automatisch Belohnungen für die Investoren ausgeschüttet. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar findet ein Token-Burn bei $BTCBULL statt, was das Angebot verringert und den Preis steigen lassen kann. Erreicht Bitcoin 150.000 Dollar, erhalten alle Tokenhalter einen Bitcoin-Airdrop, wobei die Menge der erhaltenen Satoshis von der Anzahl der gehaltenen Tokens abhängt. Bei jedem weiteren Anstieg um 25.000 Dollar werden abwechselnd Token-Burns und Airdrops durchgeführt.

Die Kombination aus deflationärem Tokenmodell, realer Bitcoin-Belohnung und dem Renditepotenzial von Meme Coins stößt bei Investoren auf großes Interesse. Der Presale von $BTCBULL hat bereits 5,8 Millionen Dollar eingesammelt, was Analysten zu der Einschätzung veranlasst, dass der Kurs nach dem Launch an den Börsen schnell stark ansteigen könnte. Aktuell können Anleger noch zum günstigen Festpreis einsteigen, bevor der Token an den Kryptobörsen gelistet wird.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.