Das Verhältnis zwischen Apple und US-Donald Trump lässt sich zuweilen als ambivalent beschreiben. Zwar hat der Tech-Konzern sich durchaus an Trump angebiedert, indem etwa enorme Investitionen in den USA angekündigt wurden. Doch an anderer Stelle knickt man vor der Ideologie der Trump-Regierung nicht ein und hält etwa an Diversitätsprogrammen fest. Nun sorgen die globalen Ausbaupläne für dezenten Unmut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...