© Foto: Indranil Aditya - NurPhoto

Globale Fonds setzen Milliarden auf Indien. Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens wird zum Krisengewinner - und zur neuen Hoffnung für Anleger auf Rendite und Stabilität.Während in den großen Volkswirtschaften Unsicherheit herrscht und Anleger mit einer Mischung aus Panik und Resignation auf die nächste Wendung im globalen Handelskonflikt warten, richten viele Investoren den Blick nach Osten - und entdecken Indien neu. Wer als Investor Rendite sucht, findet sie im Moment vor allem in Mumbai. Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens erlebt einen Kapitalzustrom, der an die goldenen Zeiten der BRICS-Rhetorik erinnert: Aktienkurse steigen, Milliardenkredite fließen, und selbst skeptische …