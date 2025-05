The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.05.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2025ISIN NameCH1431598916 INFICON HLDG AG NA SF 0,5LU0251660782 AXA WF-EO SH.DU.BD.ETEOUS2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01