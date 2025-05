TIRANA (dpa-AFX) - Die Ukraine erwartet nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den kommenden Stunden eine Rückmeldung auf an Russland übermittelte Forderungen. "Danach werden wir erneut die Gelegenheit haben, uns mit Präsident Trump auszutauschen", erklärte Macron nach dem Ende eines Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Macron hatte bereits am Freitagnachmittag gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie Großbritanniens Premier Keir Starmer und Polens Regierungschef Donald Tusk mit US-Präsident Donald Trump telefoniert.

"Es ist klar, dass der Vorschlag für einen bedingungslosen Waffenstillstand derzeit die einzige konkrete Initiative ist, die auf dem Tisch liegt", sagte Macron. Für den Fall, dass es keine positive Antwort gebe, bereite man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten weitere Sanktionen vor./aha/DP/he