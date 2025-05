© Foto: adobe.stock.com

Laut Loop Capital könnte Meta Platforms nach den jüngsten Quartalsergebnissen noch erhebliches Aufwärtspotenzial besitzen.Das Investmentunternehmen bestätigte seine Kaufempfehlung für den Facebook-Mutterkonzern und erhöhte das Kursziel auf 888 US-Dollar - das entspricht einem Plus von etwa 38 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Zuvor lag das Kursziel bei 695 US-Dollar, laut Daten von FactSet. "Obwohl unsere Vorabprüfungen vor dem Quartal auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hingedeutet hatten, lag unsere Erwartung, dass ein Rückgang der Werbeausgaben chinesischer Kunden das Umsatzwachstum abflachen würde, daneben", schreibt Analyst Rob Sanderson in einer Notiz am Donnerstag. …