Können Fans mit Content-Erstellern reich werden? SUBBD erzielt 400.000 $ für Zukunft!

Den meisten ist bekannt, dass YouTube eine der größten Content-Plattformen der Welt ist. Allerdings war es für die Zuschauer immer nur ein Ort, um Inhalte zu konsumieren, jedoch nicht, um damit zu verdienen.

Abgesehen von MrBeast und ein paar frühe Investoren hat niemand einen Anteil von den Gewinnen erhalten. Wie wäre es allerdings, wenn die Fans nicht nur zusehen, sondern auch mit der Plattform wachsen? Genau dies soll nun mit SUBBD ($SUBBD) geboten werden.

Schon jetzt zählt die Plattform über 2.000 gutverdienende Content-Ersteller, welche gemeinsam auf eine Fangemeinde von 250 Mio. Personen kommen. Durch den Start der $SUBBD-Coins können die Fans mehr als nur ihre Lieblingskünstler unterstützen.

Denn auf diese Weise profitieren sie von dem Wachstum der Plattform und dessen steigenden Nachfrage. Wenn man als Fan nicht nur gerne Inhalte konsumiert, sondern die gleiche Wachstumskurve wie die Lieblingsschöpfer durchlaufen will, kann man mit dem $SUBBD-Coin einen Anteil der nächsten Evolution der Unterhaltungsindustrie erwerben.

Nach mehr als 400.000 USD werden die Token derzeit noch für 0,055425 USD angeboten. Schnell konnte eine hohe Summe erzielt werden, da die Fans nicht mehr länger zusehen wollen, wie sich die Kreativschaffenden Inseln verschenken. Stattdessen wollen sie ein Stück vom Kuchen der nächsten großen Sache erwerben.

Fans sind essenziell, aber warum profitieren sie dann nicht auch?

Ohne die Zuschauer können die Unterhaltungsplattformen nicht überleben, ob sie nun kostenpflichtig sind oder nicht. Denn die Monetarisierung hängt von ihnen ab. Allerdings haben bisher die Content-Ersteller die Einnahmen erzielt, während die Fans leer ausgingen.

Sie sind jedoch der Motor der Plattformen, da sie die Aufrufe generieren und für die Einnahmen sorgen, was durch Werbung oder monatliche Zahlungen über eine Paywall geschieht. Die Zuschauer werden hingegen bei der finanziellen Gleichung meistens vergessen und somit nicht für das Gedeihen der Plattform entlohnt.

Aber was wäre, wenn jemand die Spielregeln ändern würde? Stellen Sie sich vor, dass YouTube schon im Jahr 2006 einen eigenen Coin herausgegeben hätte, über welchen sich die Fans an der Plattform in einem frühen Stadium hätten beteiligen können.

Einen solchen hätte Fans und Kreativschaffende für die Freischaltung von Inhalten, das Abonnieren von Kanälen oder das einfache Halten erwerben können, während dessen Wert von der Skalierung der Plattform und steigenden Nachfrage profitiert. Genau dies ist die Vision von SUBBD.

Nachdem die Plattform im vergangenen Monat an den Start gegangen war, war ihre Vision klar. Denn sie zielt darauf ab, eine eigene Kryptowährung bereitzustellen, mit der sie nicht nur ihre Lieblingskünstler unterstützen können. Stattdessen erhalten sie damit auch eine Möglichkeit, um am Wachstum der Plattform teilzunehmen.

Darüber hinaus gewährt das Halten des nativen $SUBBD-Coins noch einige Vorteile. So müssen die Inhaber durch eine höhere Anzahl weniger für die Inhalte zahlen. Ebenso können die Nutzer über ihr Engagement XP-Multiplikatoren, Boni und freischaltbare Rabatte erhalten.

Über die Erfahrungspunkte kann man hingegen an Verlosungen teilnehmen, auf Premium-Inhalte zugegriffen und ein noch besserer Zugang zu den Kreativschaffenden der Plattform erhalten.

SUBBD beinhaltet ebenso ein attraktives Staking-Verfahren. So wird der Multiplikator für die Erfahrungspunkte erhöht sowie VIP-Staking-Stufen, Szenen hinter den Kulissen, Credits und Plattformprivilegien für die engagiertesten Nutzer freigeschaltet.

Somit können sich die Fans an der prosperierenden Plattform beteiligen und sogar eine bessere Erfahrung mit dieser machen. Dabei sind sie aber nicht mehr länger nur ein passiver Konsument, sondern ein aktiver Profiteur.

$SUBBD-Inhaber können am Wachstum der Plattform teilhaben

Das Kernelement des SUBBD-Ökosystems stellt der eigenen $SUBBD-Coin dar. Durch diesen Nutzen erhält er auch sein langfristiges Potenzial, da er für eine organische Nachfrage sorgen kann. Schließlich werden alle Künstler-Fan-Transaktionen über diesen abgewickelt. Somit wird die eigene Kryptowährung zu einem wichtigen Element für die Skalierung des Ökosystems.

Hätten Sie damals zu Beginn in einen eigenen Coin von YouTube investiert, könnten Sie sich über die Milliardenumsätze des globalen Content-Ersteller-Booms erfreut. So hat YouTube in der Zeit zwischen dem dritten Quartal 2023 und 2024 über 50 Mrd. USD eingenommen. Mit einem frühen Kauf des eigenen Coins wären vermutlich lebensverändernde Renditen möglichen gewesen.

Ein solch frühes Investment bietet nun SUBBD, welche für ein exorbitantes Wachstum gerüstet ist. Während sie sich weiter etabliert, können bereits die Vorverkaufsinvestoren von einem passiven Einkommen in Höhe von fixen 20 % pro Jahr profitieren.

https://subbdtoken.com/en/staking

Der Nutzen und Wert des $SUBBD-Coins steigt mit der Anzahl der Content-Ersteller und ihrer Fans. Damit wird er nicht nur zu einem nützlichem Coin, sondern dem direkten Spiegelbild des wirtschaftlichen Wachstums der Plattform.

KI-Tools von SUBBD verwandeln Burnouts in Breakouts

Unter den Content-Ersteller von bisherigen Plattformen wie OnlyFans und Fansly sind Burnouts die Norm. Vor allem für Anfänger kann es dabei schwierig werden, relevant zu bleiben. Zudem müssen sie alle Aufgaben allein übernehmen.

Dazu zählen Verwaltung, Editing, Untertitelerstellung, Livestreaming und Chatten. Parallel dazu müssen sie aber auch fortwährend neue Inhalte erstellen, um damit überhaupt Geld verdienen zu können.

Deswegen konsultieren manche eigene Manager, welche einige dieser Aufgaben abnehmen. Allerdings arbeitet dieser nicht umsonst und so reduziert sich der Gewinn. Nachdem die Plattformen und die Manager ihre Gebühren abgezogen haben, verbleiben nur noch rund 30 bis 40 % der Einnahmen. Diesen Missstand soll SUBBD nun jedoch lösen.

So können mit den integrierten KI-Tools die sich wiederholenden Tätigkeiten übernommen werden. Damit erhalten die Content-Ersteller wiederum mehr Zeit und kreativen Entfaltungsspielraum zurück. Dies sind beispielsweise das automatische Beantworten von Fragen, die intelligentere Zeitplanung und der Publikumsfilter.

Außerdem werden die Nutzer nicht mit gestaffelten Gebühren um ihr Geld gebracht. Stattdessen fällt auf der SUBBD-Plattform eine Pauschalgebühr von 20 % an. Mit dieser werden die Infrastruktur, die KI-Tools und die laufenden Entwicklungen finanziert. Zudem entfallen unerwartete Kosten, künstliche Limits und unnötige Zwischenhändler.

SUBBD macht neben Zahlungen zwischen Kreativen und Fans nahtlos

Eine steigende Anzahl von Influencer wechselt zu SUBBD, welches schon über 2.000 zählt. Diese sind auch als Honeys bekannt, zu denen unter anderem Gabrielle Taylor, Jessie Sims, Madison Smith und Victoria Bianchini zählen.

Durch die Erweiterung kommt die SUBBD-Community bereits auf 250 Mio. Anhänger. Aber warum wechseln die Kreativschaffenden zu SUBBD? Die KI-Tools sind sicherlich ein großer Anreiz, noch interessanter sind hingegen die nahtlosen Krypto-Zahlungen, welche mit dem $SUBBD-Coin ermöglicht werden.

Mit diesem werden die Einnahmen der Kreativschaffenden noch schneller gezahlt, wobei sie keinerlei Verzögerungen und Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, wie sie in der traditionellen Finanzwelt vorkommen.

Ebenso folgen die Fans, da die Content-Ersteller nun mehr Zeit für die Erstellung neuer Inhalte haben, weil sie von der mühsamen Verwaltungsarbeit befreit werden, welche einen Großteil ihrer Effizienz gekotet hat.

Im Unterschied dazu wurde SUBBD auf Skalierung ausgelegt. Dessen Vorverkauf wurde erst im vergangenen Monat gestartet, sodass es noch früh genug für eine Teilnahme ist, bevor noch mehr auf die Chance aufmerksam werden und durch ihre Nachfrage den Tokenpreis in die Höhe treiben.

Erwerben Sie mit dem SUBBD-Presale ein Stück der Plattform, welche Sie ermächtigen

Es spielt keine Rolle, ob YouTube einen eigenen Coin herausgebracht hat. Denn die nächste Revolution der Content-Erstellung findet dort sowieso nicht statt. Stattdessen entwickelt SUBBD das, was es nicht getan hat - und Sie können davon ein Teil werden.

Noch ist der SUBBD-Vorverkauf aktiv und bietet vor der Massenadoption eine Möglichkeit für die Teilnahme. Gekauft werden können die $SUBBD-Coins mit ETH, BNB, USDT und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen.

Für die maximale Kompatibilität verwenden Sie die Best Wallet, welche auch Staking und Belohnungen unterstützt. Außerdem sollten Sie sich sicherheitshalber über X, Instagram und Telegram der Community anschließen, bevor die nächste Welle von Nutzern die Nachfrage in die Höhe treibt.

Jetzt mehr über SUBBD erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.