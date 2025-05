Hyperliquid News: Das steckt hinter den 740 % seit Dezember

Eine der besten Kursentwicklungen von allen führenden Kryptowährungen konnte der $HYPE-Coin von Hyperliquid verzeichnen, welcher seit Dezember um 740 % stieg. Worum es sich bei diesem handelt, wie er sich entwickelt hat und was in Zukunft zu erwarten ist, beleuchten wir näher in diesem Artikel.

Hyperliquid steigt schnell zu einem der erfolgreichsten DeFi-Protokolle auf

Bei Hyperliquid handelt es sich um einen dezentrale Kryptobörse, welche jedoch nicht etwa eine Blockchain wie Ethereum oder Solana, sondern stattdessen ihre eigene Layer-1 dafür verwendet. Die dezentrale Kryptobörse nutzt ein On-Chain-Orderbuch, um auf diese Weise eine möglichst geringe Latenz zu erreichen.

Somit sollen eine besonders hohe Geschwindigkeit von 200.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) und eine Blockzeit von nur 0,07 Sekunden erreicht werden. Darüber hinaus soll sich die DEX durch ihre hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnen, wobei mit HyperEVM auch eine Kompatibilität zu Ethereum geboten wird.

Hyperliquid-Daten | Quelle: Hyperliquid

Eingeführt wurde der native $HYPE-Coin von Hyperliquid erst im November des vergangenen Jahres. Dies geschah über einen AirDrop, bei welchem 94.000 Nutzer jeweils 45.000 bis 50.000 USD erhalten haben. Genutzt wird der Coin für die Gebühren, das Staking und die Governance.

Über die vergangenen 24 Stunden konnte Hypyerliquid laut den Angaben von DeFiLlama mit einem Umsatz in Höhe von 1,63 Mio. USD die Führung übernehmen. Das nächste Protokoll, die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun, hat hingegen nur 1,12 Mio. USD erzielt. Positiv sieht es auch beim Monatsvergleich aus, wobei Hyperliquid mit 44,36 Mio. USD schon den fünften Platz belegt.

Jetzt $HYPE-Coin kaufen!

$HYPE-Kurs spielgelt erfolgreiche Entwicklung wieder

Ähnlich erfolgreich wie die DEX Hyperliquid hat sich deren $HYPE-Coin seit seiner Markteinführung entwickelt. So handelt es sich mittlerweile sogar schon um den 15. Platz der Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung.

Derzeit kommt Hyperliquid auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 8,95 Mrd. USD und ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 199,97 Mio. USD. Dabei konnte der Coin allein über den vergangenen Monat um 69,62 % steigen und viele andere Kryptowährungen abhängen, da sich von den Top 100 in dieser Zeit nur noch vier besser entwickeln konnten.

Hyperliquid-Chart | Quelle: CMC

Noch deutlich positiver sieht die Entwicklung seit der Markteinführung ein, wobei der $HYPE-Coins erstmalig für 6,4154 USD gelistet wurde. Mittlerweile hat er schon einen Kurs von 26,8 USD erreicht, was einer Steigerung um 737,52 % entspricht. Über das vergangene halbe Jahr hat er im Vergleich zum zweiten Platz, Bitget Token, mehr als einen doppelt so hohen Anstieg verzeichnet.

Laut der KI-Prognose von CoinCodex könnte Hyperliquid in diesem Monat noch einen Preis von 91,58 USD und in den nächsten drei Monaten von 96,48 USD verzeichnen. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 26,82 USD würde diese einem weiteren Plus von 242 bis 260 % entsprechen. Damit würde die Marktkapitalisierung bei 30,58 bis 32,22 Mrd. USD, aber vollständig verwässert schon bei hohen 91,58 bis 96,48 Mrd. USD liegen.

Jetzt in Hyperliquid investieren!

Best Wallet hat mehr als nur eine DEX zu bieten

Während Hyperliquid lediglich mit einer DEX schon eine sehr hohe Bewertung erlangt hat, offeriert die Best Wallet noch einiges mehr. Denn von der selbstverwahrenden digitalen Geldbörse werden zahlreiche Funktionen bereitgestellt, welche den Kryptoinvestoren viele Vorteile auf dem Krypto-Markt bescheren.

Unter anderem zeichnet sich die Best Wallet durch ihre hohe Flexibilität aus, da mehr als 60 Blockchains unterstützt werden sollen. Dessen Coins können über die DEX praktisch getauscht werden, welche einen nützlichen Preisvergleich verwendet, damit die $BEST-Tokeninhaber nicht unnötig viel zahlen müssen.

Um nicht nur über die Kursanstiege Gewinne zu erzielen, werden ebenso über das Staking zusätzliche Gewinnmöglichkeiten bereitgestellt. Neben Swaps zwischen Kryptowährungen, lassen sich die digitalen Assets auch mit über 100 Fiatwährungen schnell und einfach tauschen, um keine Chance zu verpassen.

In Zukunft soll ein Derivate-Handel wie von Hyperliquid hinzukommen. Ebenso ist eine eigene Bankkarte geplant, mit der sich Kryptowährungen schnell und unkompliziert für Zahlungen verwenden lassen. Zudem stehen noch zahlreiche weitere Funktionen auf der Roadmap, wie MEV-Schutz, NFT-Galerie und einiges mehr.

Mit dem Ausbau des Nutzens und der Nutzerbasis, steigt auch der Wert des $BEST-Coins, welcher Rabatte, höhere Zinsen und mehr freischaltet. Aus diesem Grunde hat der Vorverkauf auch ein so großes Interesse und eine beachtliche Finanzierungssumme in Höhe von 12,37 Mio. USD erzielt. Ebenfalls ist dies auf die hohe Staking-Rendite von 118 % pro Jahr zurückzuführen.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.