Rayong, Thailand (ots/PRNewswire) -Der Start fiel mit dem 28,59-millionsten Fahrzeug zusammen, das bei ChangAn vom Band lief, und markierte einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion des Unternehmens.ChangAn Automobile (https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, eröffnete offiziell seine erste internationale Produktionsstätte für New Energy Vehicles (NEV) in Rayong, Thailand, die eine nachhaltige, kohlenstoffarme und flexible Fertigung sowie intelligente digitale Systeme mit Schwerpunkt auf Effizienz, Kosten und Qualität integriert. Der Start markiert einen wichtigen Meilenstein für ChangAn in seiner internationalen Fertigungsstruktur und bringt fortschrittliche, intelligente Fertigungskapazitäten in die thailändische Automobilindustrie ein.Die Eröffnung der ChangAn-Fabrik in Rayong markiert eine neue Phase des "Vast Ocean Plan", der sich vom Produktexport auf die industrielle Globalisierung verlagert. Sie zeigt das Potenzial des Unternehmens bei der globalen Expansion in den Bereichen Produkte, intelligente Fertigung, Markenbildung und grüne, digitale Innovation.Als zentrales Produktionszentrum verfügt das Werk über fünf intelligente Werkstätten - darunter Schweißerei, Lackierung, allgemeine und Motormontage sowie Batterie - mit einer 90%igen Automatisierung der wichtigsten Qualitätskontrollstationen, die zu den höchsten in der thailändischen Autoindustrie zählt. Die Fabrik verfügt über energiesparende und umweltfreundliche Merkmale, die mit den Zielen der grünen Entwicklung im Einklang stehen. Eine 14-MW-Photovoltaikanlage wird 45 % des Stroms der Anlage liefern. Umlufttürme, Jalousien, natürliche Beleuchtung und Regenwasserrecycling werden den Energieverbrauch für Beleuchtung und Belüftung senken, die Wassereffizienz verbessern und die Energiekosten um schätzungsweise 5 % senken.ChangAn hat ein innovatives und flexibles Produktionssystem eingeführt, um die Herstellungskosten zu senken und hochwertige Fahrzeuge effizient zu fertigen. Die Schweißwerkstatt ist mit 39 Robotern und fortschrittlichen Materialverbindungsmethoden wie FDS, EPS und SPR ausgestattet, die eine höhere Festigkeit als herkömmliche Verbindungstechniken bieten. In der Lackiererei kommen 29 Roboter und fortschrittliche Spritzverfahren zum Einsatz, um die Lebensdauer der Lacke auf 15 Jahre zu verlängern und die Emissionen um 40 % zu senken, während die Montagelinie 140 Stationen umfasst, darunter 18 voll- und 125 halbautomatische Einheiten. Technologien wie die automatische Dichtungseinstellung und AGV-Fahrzeuge ermöglichen eine Produktion mit mehreren Modellen und Leistungen. Die Energiewerkstatt unterstützt die Motoren- und Batterieproduktion, einschließlich der ultrapräzisen Anpassung von Motorkacheln und der visuellen Anleitung bei 22 Batterieprozessen. Fünfundvierzig AGVs bilden ein flexibles, reaktionsschnelles Fertigungs- und Transportsystem.Als digital ausgerichtetes Werk nutzt ChangAn ein Full-Stack-Digitalökosystem mit einer Microservice-Architektur für einen zu 100 % onlinebasierten Betrieb. Der gesamte Fertigungsprozess wird in Echtzeit geplant, was die Koordinierung der Lieferkette verbessert und den Lieferzyklus von 21 Tagen auf 15 Tage verkürzt. Das ChangAn Quality Operating System (CAQOS) gewährleistet ein umfassendes Qualitätsmanagement für Zulieferteile, Fahrzeugproduktion und Marktdienstleistungen. Während der Produktion kommen 77 Überwachungskameras und 62 ausfallsichere Kontrollpunkte zum Einsatz, wodurch 71 Qualitätskontrollprozesse geschaffen werden, um eine durchgängige Qualität bei Teilen, Produktion und Marktdienstleistungen zu gewährleisten.Für die Zukunft hat sich ChangAn zum Ziel gesetzt, 80 % der Produktion in seinem Werk in Rayong zu lokalisieren, 30.000 Arbeitsplätze zu schaffen und ein kohlenstoffarmes Wachstum sowie die Entwicklung von Talenten für Thailands grünen Wandel zu fördern. ChangAn ist als Drehscheibe für Südostasien, Australien und Neuseeland positioniert und plant, bis 2030 weltweit mehr als 5 Millionen und 3 Millionen Fahrzeuge mit neuer Energie zu verkaufen. In den nächsten drei Jahren wird das Unternehmen 12 neue Energiemodelle auf den Markt bringen und die KI-Funktionen erweitern. Ein neues Ersatzteilzentrum in Rayong wird die Rechtslenkermärkte mit 24-Stunden-Lieferungen unterstützen."Nach 556 Tagen des Engagements von mehr als 2.000 Mitarbeitern und Partnern auf der ganzen Welt haben wir ein Werk gebaut, das effizient, modern und intelligent ist", sagte Shen Xinghua, Geschäftsführer der ChangAn Automobile Southeast Asia Business Unit. "Wir haben eine langfristige Vision. Gemeinsam werden wir dazu beitragen, eine sauberere, intelligentere und stärkere automobile Zukunft zu gestalten - in Thailand, für Thailand und für die Welt."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2689215/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2689216/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/changan-eroffnet-fabrik-in-rayong-mit-fokus-auf-nachhaltige-produktion-effizienz-kosten-und-qualitat-302458260.htmlPressekontakt:wangyh19@changan.com.cnOriginal-Content von: Changan Automobile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142777/6036106