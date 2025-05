Berlin (ots) -Die Quote energetischer Sanierungen von Immobilien in Deutschland lag im abgelaufenen Gesamtjahr 2024 bei 0,69%. Das hat die aktuelle Marktdatenstudie der B+L Marktdaten Bonn im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) ergeben. Der BuVEG hat die Marktdaten für das Jahr 2024 gemeinsam mit dem Verband Fenster + Fassade e.V. (VFF) veröffentlicht.Die Sanierungsquote des Gebäudebestands lag im Vorjahr 2023 bei 0,7%, in 2022 noch bei 0,88%. Die für die Erreichung der Klimaziele 2030 notwendige 2%-Marke wird weiterhin stark verfehlt. Für das erste Halbjahr 2025 wird mit einem leichten Anstieg gerechnet. Energetische Sanierungen von Dach, Fassade und Fenster führen bei Immobilien zu signifikanten Einsparungen beim Energieverbrauch, Wertsteigerungen und erhöhtem Komfort.Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle:"Das Sondervermögen der neuen Bundesregierung macht Hoffnung, dass nun wieder mehr Investition in die energetische Ertüchtigung des deutschen Gebäudebestands getätigt werden. Die moderat positiven Aussichten bei Sanierungstätigkeiten an Dach, Fenster und Fassaden täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass der Fokus noch zu einseitig auf dem Tausch von Heizungen liegt. Sollte die Bundesregierung das Heizungsgesetz tatsächlich abschaffen, müssen jetzt dringend sinnvolle Anschlussregelungen geplant werden. Ein erneutes Hin und Her wäre alles andere als zielführend."Frank Lange, Geschäftsführer des Verband Fenster + Fassade e.V.:"Die Sanierungsquote muss deutlich steigen, wenn Deutschland klimaneutral werden soll. Das prognostizierte Plus im Fenstermarkt für das Jahr 2025 ist ein erstes ermutigendes Signal. Die neuen politischen Rahmenbedingungen können eine Wende bringen, wenn Planungssicherheit geschaffen wird. Immobilieneigentümer müssen dringend wissen, welche Vorgaben und welche Förderung vorgesehen sind. Investitionen setzten langfristige Planungssicherheit voraus."Sanierungsquote 2024:Sanierungsquote Dach: 0,74%Sanierungsquote Fassade: 0,5%Sanierungsquote Fenster: 1,19%Sanierungsquote gesamt: 0,69%Anzahl energetisch sanierter Wohneinheiten (WE):Im Jahr 2024 wurden 265.000 Wohneinheiten saniert, im Vorjahr 2023 275.000. Bei derzeitiger Sanierungsaktivität würden in 2025 rund 270.000 Wohneinheiten jährlich energetisch ertüchtigt. Gemäß der Leitstudie "Aufbruch Klimaneutralität" der staatseigenen Deutschen Energie-Agentur (dena) müssten jedoch im Jahr 2025 460.000 Wohneinheiten und in 2030 730.000 saniert werden, um die Klimaziele zu erreichen.Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle BuVEGDer BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an der Gebäudehülle beteiligten Produkte. Dazu gehören Hersteller von Steinen, Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die energieeffiziente Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt ebenso bei der Wertsteigerung einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtige Rolle.Verband Fenster + Fassade (VFF)Der Verband Fenster + Fassade (VFF) mit Sitz in Frankfurt am Main ist die führende Interessenvertretung der deutschen Fenster-, Fassaden- und Haustürenbranche. Seit seiner Gründung im Jahr 1963 vertritt der VFF die wirtschaftlichen, technischen und politischen Belange von Herstellern, Zulieferern und Fachbetrieben. Der Verband setzt sich für innovative Lösungen, hohe Qualitätsstandards und nachhaltige Bauweisen ein. Mit mehr als 450 Mitgliedsunternehmen aus ganz Deutschland fördert der VFF den Austausch von Fachwissen und unterstützt die Branche bei aktuellen Herausforderungen wie Energieeffizienz, Digitalisierung und Klimaschutz.Pressekontakt:Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.Simone Jostsimone.jost@buveg.deT. 030 - 310 110 90Original-Content von: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129349/6036109