Invest 2025 - das bedeutet nicht nur Treffen und Austausch mit spannenden Menschen, sondern auch spannenden Input. Der Börsenpunk war in der vergangenen Woche in Stuttgart und hat interessante Ideen mitgebracht.Außerdem widmet er sich dem Aufreger der Woche. Die Aktie von UnitedHealth ist nach einer Reihe irritierender Nachrichten förmlich abgerauscht. Stellt sich die Frage, was Anleger jetzt tun sollen. Schließlich war UnitedHealth über Jahrzehnte eine sichere Bank für Anleger. Ergibt sich also ...

