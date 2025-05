Die Erholung an den Aktienmärkten setzte sich in den vergangenen Tagen fort und insbesondere der Tech-Sektor in den USA löst sich weiter von den Tiefständen, die nach dem Abverkauf durch den Zollstreit ausgelöst wurden. In diesem Umfeld erwacht auch die Alphabet-Aktie wieder zum Leben. Hier lauert eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.Die Google-Mutter hat die Bodenbildung in den vergangenen vier Wochen erfolgreich abgeschlossen und die starken Zahlen in der letzten April-Woche wirken weiterhin positiv ...

