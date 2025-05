Noch fliegt kein einziges Flugtaxi von Archer im Regelbetrieb - doch wenn es um Ankündigungen geht, spielt das kalifornische Startup bereits in der Champions League. Neueste Bekanntgabe: Die Firma ist nun offizieller Flugtaxi-Partner von Olympia 2028 in Los Angeles sowie des US-Teams. Olympia und Flugtaxis - da war doch was! Richtig, eigentlich wollte das deutsche Flugtaxi-Startup Volocopter vergangenes Jahr während der Olympischen Spiele in Paris ...

