Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Die Woche begann bereits mit einem Katalysator für weiter steigende Aktienkurse rund um den Globus: Die USA und China erzielten in ihren Gesprächen in der Schweiz einen Durchbruch. Für 90 Tage sollen die gegenseitigen Zölle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf 30 bzw. zehn Prozent reduziert werden. Zwar ist noch nicht klar, was danach passiert. Aber von den sich hochgeschaukelten 145 bzw. 125 Prozent ist das ein gewaltiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...