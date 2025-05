Brasilianisches Fintech Méliuz wird zur ersten Bitcoin-Treasury in Lateinamerika

Das brasilianische Fintech-Unternehmen Méliuz sorgt für Aufsehen im Krypto-Sektor. Nach offizieller Zustimmung der Aktionäre wurde am 15. Mai der wegweisende Beschluss gefasst, das Unternehmen in eine Bitcoin-Treasury-Company umzuwandeln. Mit diesem strategischen Schritt wird Méliuz zur ersten börsennotierten Firma in ganz Lateinamerika, die Bitcoin als zentralen Bestandteil ihrer Unternehmensausrichtung integriert und folgt damit dem Vorbild des US-Unternehmens MicroStrategy.

Von Cashback-Plattform zum Bitcoin-Akkumulator

Laut Executive Chairman Israel Salmen definiert sich Méliuz künftig nicht mehr nur als Dienstleister im Finanzbereich, sondern als aktiver Bitcoin-Halter mit der klaren Mission, den Bitcoin-Bestand pro Aktie zu maximieren. Diese Neuausrichtung geht weit über eine klassische Portfolio-Diversifikation hinaus und positioniert die Kryptowährung als zentrales Element in der Bilanzstruktur des Unternehmens.

Im Rahmen dieser Transformation hat Méliuz bereits weitere 274,52 BTC für rund 28,4 Millionen US-Dollar erworben - zu einem Durchschnittspreis von 103.604 US-Dollar pro Bitcoin. Der aktuelle Bestand des Unternehmens beläuft sich damit auf insgesamt 320,2 BTC mit einem durchschnittlichen Einstiegskurs von 101.703,80 US-Dollar, was einer firmeneigenen Bitcoin-Rendite von beeindruckenden 600 Prozent entspricht.

Das lateinamerikanische MicroStrategy

Méliuz wurde ursprünglich als Plattform zur Rückvergütung bei Online-Käufen gegründet und hat sich zu einem umfassenden Fintech-Anbieter entwickelt. Das Unternehmen bietet heute eine vielseitige App mit Funktionen für Zahlungen, Finanzmanagement und Einkaufsvorteile, bei der Nutzer beim Einkauf bei zahlreichen Partnern Cashback erhalten, der direkt in der App gutgeschrieben wird.

Mit der Transformation zur Bitcoin-Treasury-Firma tritt Méliuz in die Fußstapfen von MicroStrategy, das seit 2020 als Pionier bei der institutionellen Bitcoin-Akkumulation gilt. Durch diese Entscheidung sendet das brasilianische Unternehmen ein deutliches Signal für sein Vertrauen in Bitcoin als langfristigen Wertspeicher und könnte als Vorbild für weitere Unternehmen in Lateinamerika dienen.

