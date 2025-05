Ethereum-Kurs vor dem Durchbruch: Golden Cross deutet auf Mega-Rallye hin

Der Freitag bringt am Kryptomarkt nicht viel Bewegung, zumindest nicht bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 104.000 Dollar Marke, während Ethereum bei rund 2.600 Dollar notiert. Große Sprünge sucht man unter den Top Coins heute vergeblich. Allerdings könnte diese Phase der Seitwärtsbewegung nicht mehr lange andauern. Vor allem bei Ethereum (ETH) mehren sich die Anzeichen, dass der Kurs bald wieder ordentlich steigen könnte.

Ethereum kurz vor dem Golden Cross

Bei einem Golden Cross kreuzt der gleitende Durchschnitt einer kürzeren Zeiteinheit den einer größeren Zeiteinheit von unten nach oben, was in der Mehrheit der Fälle auch zu einer Fortsetzung der Rallye führt und als extrem bullishes Signal gewertet wird. Von diesen bullishen Signalen hat Ethereum in den letzten Wochen gleich mehrere geliefert, da beispielsweise auch der EMA 200 erst kürzlich überschritten wurde.

Der Analyst Merlijn zeigt seinen 385.000 Followern auf X, dass Ethereum kurz davor steht, ein Golden Cross zu bilden, was beim letzten Mal zu einer Kursexplosion geführt hat. Dasselbe erwartet er auch diesmal wieder, sobald sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen. Mit dieser Einschätzung ist er auch nicht alleine. Ted, ein weiterer Analyst, zeigt seinen Followern auf, dass Ethereum seit Jahren in einem Dreieck feststeckt, das beim Überschreiten der 4.000 Dollar Marke durchbrochen werden würde. Er erwartet, dass der Kurs explodiert, sobald dieser Widerstand überschritten wird.

Solaxy explodiert schon im ICO

Während Ethereum seinen Wert in nächster Zeit um 50 - 60 % steigern könnte, um die 4.000 Dollar Marke anzutesten, erwarten Analysten bei Solaxy einen Kursanstieg um mehr als das 10-fache. Das liegt daran, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt, die das Potenzial hat, das Solana-Ökosystem zu stabilisieren und in Zukunft vor Überlastung zu schützen.

Solana hat in Zeiten hoher Auslastung immer wieder mit Transaktionsabbrüchen zu kämpfen, was Nutzer nicht unbedingt begeistert und der Skalierbarkeit der Highspeed-Blockchain im Weg steht. Solaxy könnte das ändern und einen Teil der Transaktionen Off-Chain abwickeln und gebündelt übertragen. Außerdem ist die Solaxy Chain selbst schnell und günstig bei Transaktionen, sodass hier ein komplett neues Ökosystem an Token und dApps entstehen könnte.

