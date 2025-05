Berlin/Bonn (ots) -Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) erwartet für die FDP in den nächsten vier Jahren keinen "leichten Weg." Trotzdem werde die Arbeit in der außerparlamentarischen Opposition leichter als nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag 2013, denn zwischen den Jahren 2013 und 2022 "hat sich die Welt komplett verändert", so das FDP-Präsidiumsmitglied. Sie sei optimistisch, dass die Menschen wüssten, dass es in dieser Zeit eine liberale Partei brauche: "Ich glaube es wird vielen heute schon klar, dass wir fehlen, aber das müssen wir uns wieder erarbeiten, das kriegt man nicht geschenkt." Es dürfe der FDP nicht mehr passieren, dass bei den Menschen übrig bleibe, "die FDP sagt immer nur Nein". Die neue Generalsekretärin Nicole Büttner stehe genau für die neue FDP, so Strack-Zimmermann bei phoenix.Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/NnhPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6036242