Am späten Freitagabend meldete die dritte große Ratingagentur der USA, dass sie die Kreditwürdigkeit der USA herabsetzen. Als dies das letzte Mal geschah, gab es einen Crash. Was folgt nun am Montag? Mit Moody's hat jetzt auch die dritte große Ratingagentur den USA die Bestnote entzogen. Am späten Freitagabend flimmerte diese Nachricht über die Ticker und Anleger hatten gar nicht mehr viel Zeit, sie zu verdauen. Nachbörslich ging der Markt aber ...

