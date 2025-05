Hot Stocks: KW 20 / 2025 - Softwaresektor zeigt sich stark!

Automatisierung und Cybersecurity im Fokus

Die fortschreitende Digitalisierung von Unternehmen, Behörden und dem Privatleben treibt die Nachfrage nach Softwarelösungen in nahezu allen Branchen an. Von Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz bis hin zu Cybersecurity gibt es ein breites Spektrum an Wachstumsbereichen.

Viele Softwarelösungen lassen sich gut skalieren, da die Verbreitung über das Internet relativ einfach und kostengünstig ist. Bestimmte Softwarebereiche, wie z.B. Automatisierung und Cybersecurity, können auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten relevant bleiben oder sogar an Bedeutung gewinnen, da Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Applovin (APP)

AppLovin ermöglicht es App-Entwicklern mit seinen Softwarelösungen ihre Anwendungen zu vermarkten, zu monetarisieren und zu analysieren. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Bereich Mobile Gaming. Inzwischen wurde das Angebot auf werbebasierten E-Commerce, Streaming-Dienste und Web-Werbung ausgeweitet. AppLovin arbeitet gerade daran ein Self-Service-Dashboard einzuführen, um Prozesse zu automatisieren. Fortschrittliche KI-Modelle vereinfachen dabei die Anzeigenerstellung. Nach dem jüngsten Kursanstieg der Aktie sehen wir aktuell einen Pullback. Unterstützungen befinden sich im Bereich von 350 USD und danach könnte die Kurslücke der Vorwoche als Support dienen.

Crowdstrike (CRWD)

CrowdStrike ist auf die Bereitstellung von Cybersicherheitsprodukten und -dienstleistungen spezialisiert, um Sicherheitsverletzungen zu stoppen. Es bietet Cloud-basierten Schutz für Endpunkte, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten sowie Bedrohungsinformationen, verwaltete Sicherheitsdienste, IT-Betriebsmanagement, Bedrohungssuche, Zero-Trust-Identitätsschutz und Protokollverwaltung. Die Aktie notiert über dem EMA-20 und könnte kurzfristig das Februar-Rekordhoch anlaufen oder sogar überschreiten.

Zscaler (ZS)

Zscaler ist führend im Bereich der Cloud-basierten Cybersicherheit. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Ein wesentlicher Treiber für das zukünftige Wachstum ist die Strategie "Zero Trust Everywhere". Dabei sollen Sicherheitslösungen auf alle Unternehmensbereiche ausgeweitet werden. Die Aktie ist zuletzt mit viel positivem Momentum nach oben gesprintet. Rücksetzer werden dadurch wahrscheinlicher. Die Kurslücke der Vorwoche als auch die 20-Tagelinie würden sich als Supportzonen eignen.

Palantir (PLTR)

Palantir Technologies ist spezialisiert auf Datenanalyse und vertreibt Spezialsoftware unter anderem an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Die Firma arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen. Im April sorgte ein NATO-Deal über den Kauf einer KI-gestützten Plattform zur Gefechtsfeldanalyse und Entscheidungsunterstützung von Palantir für Schlagzeilen. Nachdem die Aktie ein neues Allzeithoch erreicht hat, läuft die Konsolidierung auf hohem Niveau. In einem positiven Gesamtmarktumfeld könnte das Papier des Datenanalysespezialisten weiter zulegen. Kommt hingegen Verkaufsdruck auf, wäre ein Pullback in Richtung des 20er-EMA wahrscheinlicher.

Tagescharts vom 16.05.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.05.2025

