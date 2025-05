Tech-Investor und Silicon-Valley-Kenner Thomas Rappold gibt im Interview exklusive Einblicke in seine Investmentstrategie. Trotz Turbulenzen an der Börse setzt er auf klare Gewinner - vor allem im Bereich Software, KI und Quantencomputing. "Ich habe im April zu den schwersten Stunden zugekauft", verrät er. Comeback der Tech-Giganten: Warum Rappold auf Alphabet setzt Nach einer schwierigen Phase an den Märkten zeigt sich die Tech-Branche wieder in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...